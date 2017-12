Dezember 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Großes Interesse zeigten die VOL.AT-Leser im Dezember am Frastanzer Mordprozess, in dem am dritten Prozesstag ein Urteil fiel: Lebenslang für den Angeklagten. In Dornbirn stand am Heiligabend ein Haus in Flammen. In Bregenz löste eine Frau, die im winterlich kalten Bodensee schwimmen ging, eine groß angelegte Suchaktion aus. Sturmwinde sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze in ganz Vorarlberg..

10. Ski-Youngster Max Burkhart (17) stirbt nach Trainingssturz Das 17 Jahre alte deutsche Skitalent Max Burkhart verstarb einen Tag nach einem schweren Trainingssturz im kanadischen Lake Louise. Der Tod Burkharts erschüttert die Alpin-Szene nur wenige Wochen nach David Poissons tödlichem Sturz. Mehr lesen…

La Parva Ein Beitrag geteilt von M A X B U R K H A R T (@m.burkhart) am 21. Aug 2017 um 17:06 Uhr

9. Dornbirn: Baum stürzt auf Autohaus Leserreporter-Bilder aus Dornbirn: Ein Baum stürzte in Dornbirn auf das Autohaus Unterberger, die Straße Stiglingen musste gesperrt werden. In Dornbirn-Schwefel kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehr lesen…

Baum stürzte auf Autohaus. (Bild: Leserreporter)

8. Bus fuhr in Moskau in Menschenmenge In Moskau fuhr ein Linienbus in eine Menschenmenge und verletzte vier Menschen tödlich. Die Polizei sprach von einem Unfall, ausgelöst durch technisches Versagen oder einen Fahrfehler. Der 58-jährige Fahrer wurde festgenommen. Mehr lesen…

Moskau: Bus fährt in Menschenmenge. (Bild: AP)

7. Meghan besuchte Weihnachtsgottesdienst mit Queen Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) haben gemeinsam mit Königin Elizabeth II. an einem Weihnachtsgottesdienst im britischen Sandringham teilgenommen. Mehr lesen…

Meghan Markle und Prinz Harry. (AP/AFP)

6. Stallgebäude in Lustenau fing Feuer Ein Stadel in Lustenau fing Feuer, er wurde größtenteils zerstört. Ein Übergreifen auf benachbarte Wohnobjekte konnte verhindert werden. Mehr lesen…

5. Sturmwind führte zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen Sturmwinde sorgten Anfang Dezember in Vorarlberg für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Die RFL sprach von “typischen Sturmschäden”. Spektakulärster Fall: In Bürs stürzte ein Baum auf das Fahrzeug eines belgischen Ehepaars. Mehr lesen…

Sturmschäden im Ländle. (Bilder: Mathis, Feuerwehr)

4. Schwangere getötet: Lebenslang für Angeklagten Nach mehrstündiger Beratung kamen die Geschworenen nachts um 23.30 in der Causa “Frastanzer Mord an Stefanie N” zu einem Urteil. Lebenslang für den Angeklagten, der der Vater des ungeborenen Kindes war. Die Laien sahen den Mann für schuldig an, seine ehemalige Freundin im November 2015 erwürgt und angezündet zu haben. Mehr lesen…

Lebenslang für Angeklagten. (Foto: Stiplovsek)

3. Taucher suchten nach Person in Bodensee Eine Frau, die im winterlich kalten Bodensee schwimmen ging, löste in Bregenz eine groß angelegte Suchaktion aus. Mehr lesen…

2. Haus in Dornbirn an Heilig Abend in Vollbrand Am Heiligabend wurde der Feuerwehr in Dornbirn ein Zimmerbrand gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kamen die Flammen bereits aus den Fenstern im ersten Stock. Mehr lesen…

1. Frastanzer Mordprozess: Der letzte Verhandlungstag Am dritten Tag hofften alle auf ein Urteil im Frastanzer Mordprozess. Um 17.30 Uhr starteten die Schlussplädoyers. Mehr lesen…