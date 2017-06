Deutschland startete mit 3:2 gegen Australien in Confed-Cup

Knapper Sieg für zweite DFB-Garnitur - © APA (AFP)

Die zweite Garnitur von Fußball-Weltmeister Deutschland ist beim Confederations Cup in Russland zu einem knappen Auftakterfolg gegen Australien gekommen. Die spielerisch dominante “Perspektivmannschaft” von Teamchef Joachim Löw besiegte den Asienmeister am Montag in Sotschi ohne zu glänzen 3:2 (2:1).