Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan vorerst aus

Abschiebungen schon länger umstritten - © APA (dpa/Symbolbild)

Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul will die deutsche Regierung Abschiebungen nach Afghanistan bis auf wenige Ausnahmen aussetzen. Diese vorläufige Regelung kündigte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder an. Abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan werden vorerst nur noch im Einzelfall in ihre Heimat abgeschoben.