Deutschland lässt Zehntausende Asylentscheidungen überprüfen

In Deutschland sollen Zehntausende Asylentscheidungen aus den vergangenen beiden Jahren überprüft werden. Betroffen seien unter anderem junge Männer zwischen 18 und 35 bis 40 Jahren, sagte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere am Mittwoch in Berlin. Überprüft werden sollten Entscheidungen zu Flüchtlingen aus den zehn Hauptherkunftsländern – es gehe um etwa 80.000 bis 100.000 Fälle.