Deutschland gewann zum dritten Mal die Team-EM

Die Deutschen waren bei der Team-EM am stärksten

Die deutsche Leichtathletik-Mannschaft hat zum dritten Mal nach 2009 und 2014 die Team-Europameisterschaft gewonnen. Sechs Wochen vor der WM in London siegten die DLV-Athleten am Sonntag in der EM-Superliga in Lille überlegen mit 321,5 Punkten vor Polen (295), Frankreich (270) und Großbritannien (269).