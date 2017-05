Deutschland als Außenseiter im Eishockey-WM-Viertelfinale

Die Deutschen setzen auch auf den Heimvorteil - © APA (dpa)

Mit den Viertelfinalspielen geht die Eishockey-WM in Köln und Paris am Donnerstag in die entscheidende Phase. Alle Top-Nationen haben den Einzug in die K.o.-Runde geschafft, einzig klarer Außenseiter im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale (Samstag) ist Deutschland. Die DEB-Auswahl hat sich mit einem 4:3 nach Penaltyschießen gegen Lettland ein Duell mit Titelverteidiger Kanada gesichert.