Deutschkurse für Flüchtlinge – Land widerspricht SOS Mitmensch

1.500 Kursplätze seien nämlich im ersten Halbjahr 2016 bereitgestellt worden, sagte Schwärzler. Darüber hinaus seien im vergangenen Jahr auch 2.106 Kursplätze für Asylberechtigte zur Verfügung gestanden. Laut Schwärzler befinden sich in Vorarlberg aktuell 3.546 Asylwerbende in der Grundversorgung. Jeder Asylwerbende habe in Vorarlberg binnen sechs Wochen nach der Ankunft die Möglichkeit, einen Alphabetisierungs- und Deutschkurs zu besuchen, so der Landesrat.

(APA)