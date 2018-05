Deutschklassen in Vorarlberg: FPÖ verteidigt - SPÖ kritisiert

Am Donnerstag wurden die umstrittenen Deutschklassen im Nationalrat beschlossen. Nun fordert der designierte FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi von der Landesregierung "uneingeschänkte Unterstützung".

Für Vorarlberg, wo es einen besonders hohen Anteil an Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache gebe, sei diese Maßnahme besonders wichtig. „Die Deutschklassen werden unser Bildungssystem im Land deutlich verbessern. Profitieren werden davon sowohl unsere einheimischen Kinder durch eine Qualitätssteigerung im Regelunterricht, als auch die Schüler mit mangelnden Sprachkenntnissen durch die spezielle Förderung in den Deutschklassen“, glaubt Bitschi.

Bitschi fordert von Landeshauptmann Wallner und Bildungslandesrätin Schöbi-Fink ein “klares Umdenken” in dieser Frage. „Wir brauchen in Vorarlberg die konsequente und uneingeschränkte Unterstützung für die Deutschförderklassen. Und diese erwarte ich mir auch von der schwarz-grünen Landesregierung“, so Bitschi.