Deutsches Paar tot auf der Petzen gefunden

Auf der Petzen im Bereich der Feistritzer Spitze in Kärnten sind am Mittwochnachmittag die Leichen eines deutschen Paares gefunden worden. Bisher wurden keine Spuren von Fremdverschulden oder Unfall festgestellt, teilte die Kärntner Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Es werde daher von medizinischen Gründen als Todesursache ausgegangen. Weitere Ermittlungen werden noch geführt.