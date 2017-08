Deutsches Ministerium vebot linksextremistische Plattform

Einflussreichste linksextreme online-Plattform Deutschlands - © APA (AFP)

Sieben Wochen nach den linksextremen Krawallen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg hat das deutsche Innenministerium die linksextremistische Internetplattform “linksunten.indymedia.org” verboten. Minister Thomas de Maiziere (CDU) will die Öffentlichkeit an diesem Freitagvormittag in Berlin über Details informieren.