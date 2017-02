Deutsches Kanzleramt für Begrenzung bei Managergehältern

Bundeskanzleramt ist offen für Gehaltsbeschränkungen - © APA (dpa)

In Deutschland bahnt sich eine steuerliche Begrenzung von Managergehältern an. Die Union ist bereit, gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD die Absetzbarkeit hoher Managergehälter einzugrenzen. Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der “Bild am Sonntag”, für diesen Weg gebe es in der CDU viel Sympathie.