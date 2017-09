Deutsches Gericht stellte Auschwitz-Prozess ein

Der Angeklagte war 1944 einen Monat im KZ Auschwitz-Birkenau als Sanitäter tätig – nach Angaben seiner Verteidigung betreute er KZ-Personal. In dem Zeitraum wurden mindestens 3.681 Menschen aus Deportationszügen in Gaskammern umgebracht. Mit der Einstellung des Verfahrens folgte die Strafkammer Anträgen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung.

Demenz festgestellt

Der Prozess hatte im November 2015 begonnen. Schon damals war eine Demenz bei dem Angeklagten festgestellt worden, jedoch galt er damals noch als eingeschränkt verhandlungsfähig. Inhaltlich wurde in dem Prozess bisher nicht beraten. Mehrere Richter sind wegen Befangenheit abgelehnt worden.

In Auschwitz wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als eine Million Menschen ermordet, die meisten von ihnen Juden. Als Täter wurden in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland nur diejenigen aus den Reihen des KZ-Personals bestraft, denen Tötungshandlungen nachzuweisen waren. Nach heutiger Rechtsauffassung hat sich hingegen jeder strafbar gemacht, der im Lager Dienst tat.

(APA/dpa)