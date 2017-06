“World of Jobs VfB Hohenems”, “Cashpoint SCR Altach” oder “FC Mohren Dornbirn”: Die Kreativität dabei, den eigenen Vereinsnamen mit einem Sponsor zu schmücken, kennt auch im Ländle keine Grenzen. In Deutschland stoßen solche Klubnamen allerdings eher auf Befremden. So auch beim Fußballmagazin “11 Freunde”, das den Vereinsnamen der Teilnehmer des ÖFB-Cups ein ganzes Video gewidmet hat.

(Red.)