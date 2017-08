Deutscher Wanderer in der Silvretta tot geborgen

Ein seit Anfang Juli in der Silvretta vermisster Wanderer aus Deutschland ist am Mittwoch tot geborgen worden. Der verunglückte 57-Jährige war gegen 12.00 Uhr von Kletterern in der Südostwand des Hochmaderer gesichtet worden, berichtete die Polizei Vorarlberg. Der Wanderer dürfte ca. 120 Höhenmeter unterhalb des Hochmaderers abgestürzt sein.

Der 57-Jährige war im Juli Mitglied einer achtköpfigen Gruppe, wollte aber wegen Übelkeit zu einer Hütte vorgehen. Dort kam der Mann jedoch nicht an. Groß angelegte Suchaktionen blieben bisher ohne Erfolg. Die Gruppe stieg damals von der Tübinger Hütte (2.191 Meter) auf den Hochmaderer (2.823 Meter) auf. Auf dem Rückweg ging der 57-Jährige mit einem Wander-Kollegen voraus. Noch vor dem Madererjoch (2.503 Meter) klagte er aber über Magen- bzw. Darmprobleme und wollte unverzüglich zur Tübinger Hütte weitergehen. Sein Kollege blieb zurück, um auf den Rest der Gruppe zu warten. Als sie später bei der Hütte ankamen, stellten sie fest, dass der 57-Jährige dort nie eingetroffen war. (APA)