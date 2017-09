Deutscher Wahlendspurt: Parteien werben um Unentschlossene

FDP-Chef Christian Lindner macht Station in Düsseldorf und Linken-Kandidat Dietmar Bartsch kommt nach Rostock. Merkel und ihre Union gehen mit großem Vorsprung in den Umfragen in die Bundestagswahl am Sonntag. Allerdings müssen CDU und CSU mit deutlichen Verlusten gegenüber dem Ergebnis von 2013 rechnen. Letzte Umfragen sehen die Union zwischen 34 und 36 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte sie 41,5 Prozent bekommen. Nach aktuellen, am Freitag veröffentlichten Umfragen steht die SPD bei 21 bis 22 Prozent. Die AfD käme auf elf bis 13 Prozent, die Linke auf 9,5 bis elf, die FDP auf neun bis 9,5 und die Grünen auf sieben bis acht Prozent.

(APA/dpa)