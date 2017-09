Deutscher Supermarkterpresser: Verdächtiger wird überprüft

Deutsche Polizei überprüft Festgenommenen - © APA (dpa/Symbolbild)

Bei der Fahndung nach einem Supermarkterpresser am Bodensee überprüft die Polizei weiterhin einen ersten Verdächtigen. Weitere Angaben zu dem Festgenommenen konnte die Polizei in Konstanz in der Nacht auf Samstag jedoch nicht machen. Ein Polizeisprecher hatte am Freitag betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich tatsächlich um den gesuchten Tatverdächtigen handle.