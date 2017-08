Deutscher stürzte in Tirol kopfüber von Steig

Ein 69-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer hochalpinen Wanderung in Richtung Franz Senn-Hütte am Stubaier Höhenweg schwerst verletzt worden. Der Mann war auf einem unproblematischen Wegabschnitt aus ungeklärter Ursache kopfüber von einem Steig gestürzt, berichtete die Polizei. Dann rutschte er über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 200 Höhenmeter auf einen kleinen Wiesenboden ab.

Der Deutsche, der mit zwei Landsleuten unterwegs war, blieb bewusstlos liegen. Seine beiden Begleiter und Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der 69-Jährige wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)