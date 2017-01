Deutscher Staat schafft dritten Budgetüberschuss in Folge

Der deutsche Konjunkturmotor brummt - © APA (dpa)

Der deutsche Staat hat 2016 das dritte Jahr in Folge einen Budgetüberschuss geschafft. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen zusammen 19,2 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Diese Summe entspricht einem Überschuss von 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte.