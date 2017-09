Große Ehre für Gerti Drassl - © APA (dpa)

Jutta Hoffmann (76) und Karl Markovics (54) sind am Freitagabend in Berlin mit dem Deutschen Schauspielerpreis 2017 ausgezeichnet worden. Die Deutsche Hoffmann wurde für die Hauptrolle in der BR-Produktion “Ein Teil von uns” gewürdigt, Markovics für sein Spiel im BR-“Polizeiruf” “Und vergib uns unsere Schuld”. Als Komödiantin mit dem Schauspielerpreis geehrt wurde “Vorstadtweib” Gerti Drassl (39).