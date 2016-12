Deutscher Minister mahnt Österreich zu Gelassenheit bei Maut

Dobrindt versucht wieder zu beschwichtigen - © APA (dpa)

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat Kritik aus Österreich an der geplanten Pkw-Maut erneut zurückgewiesen. “Ein bisschen mehr Gelassenheit wäre durchaus angebracht”, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Er habe nicht sehr viel Verständnis für “die Ösi-Maut-Maulerei”, die man immer wieder höre.