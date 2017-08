Deutscher Krankenpfleger soll 84 weitere Morde verübt haben

Niels H. wurde bereits zu lebenslanger Haft verurteilt - © APA (dpa)

Dem früheren Krankenpfleger Niels H. werden weitere 84 Morde zur Last gelegt. Das gaben die Ermittler der Sonderkommission Kardio aus deutscher Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Oldenburg nach Abschluss ihrer fast dreijährigen Ermittlungen bekannt.