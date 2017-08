Deutscher Journalistin drohen in Türkei 15 Jahre Haft

Tolu war am 30. April festgenommen worden, als Polizisten einer Anti-Terror-Einheit ihre Wohnung stürmten. Sie besitzt nur die deutsche Staatsbürgerschaft – anders als der ebenfalls in der Türkei inhaftierte “Welt”-Korrespondent Deniz Yücel, der sowohl deutscher als auch türkischer Staatsbürger ist. Die Übersetzerin wurde in Ulm geboren und hat ihren Hauptwohnsitz in Neu-Ulm. Tolu war für Etha in Istanbul tätig. Der Prozess gegen sie soll am 11. Oktober beginnen.

Die Etha-Internetseite ist in der Türkei seit 2015 per Gerichtsbeschluss gesperrt, die Agentur arbeitet aber weiter. Die nächsten Haftprüfungstermine, die routinemäßig stattfinden, stehen in Tolus Fall am 22. August und dann wieder im September an. Die Bundesregierung fordert die Freilassung Tolus, Yücels und des in Silivri ebenfalls unter Terrorvorwürfen inhaftierten deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner.

(APA/dpa)