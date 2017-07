Deutscher Finanzminister verschärft Kritik an Erdogan

Beide Länder verbinde eigentlich sehr viel. “Es ist schon dramatisch. Aber wir können uns nicht erpressen lassen”, sagte der CDU-Politiker.

CDU-Fraktionschef Volker Kauder setzt unterdessen im Streit mit Ankara auf wirtschaftlichen Druck. Sowohl die Gespräche über eine Zollunion der Türkei mit der EU wie auch die derzeit auf Eis liegenden EU-Beitrittsgespräche “sind natürlich Druckmittel gegenüber der Türkei”, sagte Kauder am Montag in der ARD. “Wir wissen, dass die Türkei erhebliche wirtschaftliche Probleme hat.” Deshalb sei die dortige Führung auch so sensibel, wenn Deutschland etwa Reisende in das Land zur Vorsicht auffordere. “Aber wir müssen der Türkei schon sagen, dass es so nicht weitergeht”, unterstrich Kauder.

“NATO muss sich darum kümmern”

Im Streit um das Besuchsrecht deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten, die im NATO-Rahmen im türkischen Konya stationiert sind, forderte Kauder die NATO auf, sich stärker zu engagieren. “Es muss die NATO sich darum kümmern, dass in ihrem Verteidigungsbündnis, das auch ein Wertebündnis ist, die Dinge wieder richtig funktionieren.” Dass ein NATO-Mitglied anderen Partnern den Besuch von Truppen auf Stützpunkten des Bündnisses verwehre, sei unerträglich.

Jörg Winter (ORF) über die deutsch-türkische Krise



