Im Kampf gegen Luftverschmutzung in großen Städten wollen in Deutschland Bund und Länder die Autobranche zu Abgas-Nachbesserungen an Millionen Fahrzeugen verpflichten. Bei einem nationalen Dieselgipfel am Mittwoch in Berlin soll auch eine zusätzliche Förderung von Projekten besiegelt werden, um den Schadstoffausstoß in Städten zu reduzieren.