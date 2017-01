Deutscher Bundestag erinnert an Nazi-Opfer

An der Gedenkstunde des Parlaments nimmt auch Bundespräsident Joachim Gauck teil. Seit 1996 wird auf Anregung des damaligen Staatsoberhaupts Roman Herzog am 27. Jänner, dem Tag der Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz, in Deutschland der NS-Opfer gedacht. 2005 riefen die Vereinten Nationen diesen Tag zum internationalen Holocaust-Gedenktag aus.

“Zwischen “Euthanasie” und dem Völkermord an den europäischen Juden bestand ein enger Zusammenhang”, betonte Lammert. “Als “Probelauf zum Holocaust” gilt das Töten durch Gas, das zuerst bei den “Euthanasie”-Opfern praktiziert und damit zum Muster für den späteren Massenmord in den NS-Vernichtungslagern wurde.”

Der Bundestagspräsident erinnerte auch an die sogenannte Wannsee-Konferenz der Nationalsozialisten: “Es ist heute fast auf den Tag genau 75 Jahre her, dass 15 hochrangige Vertreter des Nazi-Regimes in einer Berliner Villa im Westen der Hauptstadt zusammenkamen, um mit unfassbarer Menschenverachtung den millionenfachen Mord an den europäischen Juden möglichst effizient zu organisieren, der damals längst beschlossen war und auch seit langem begonnen hatte”, sagte er.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, plädierte anlässlich des Holocaust-Gedenktags dafür, dass möglichst alle Schüler mindestens einmal eine KZ-Gedenkstätte besuchen sollten. Das sei etwas anderes, als darüber nur im Schulunterricht zu lesen oder zu hören, sagte Schuster den “Ruhr Nachrichten” aus Dortmund vom Freitag. “Jede Schulklasse sollte mindestens einmal eine KZ-Gedenkstätte besucht haben.”

Schuster forderte Bund und Länder auf, die dafür notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Er mahnte grundsätzlich, die Erinnerung an den Holocaust nicht nur am Gedenktag am 27. Jänner wachzuhalten. “Wir müssen das Thema in der gesamten Gesellschaft wachhalten”, sagte der Zentralratspräsident. Das gelte besonders für Schulen und Universitäten sowie für die Ausbildung von Lehrern, Juristen und Polizisten.

