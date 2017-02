Deutscher Bildhauer Fritz König 92-jährig gestorben

Der weltbekannte Bildhauer Fritz König ist tot - © APA (Archiv/dpa)

Der weltbekannte Bildhauer Fritz König ist tot. Der gebürtige Würzburger starb am Mittwochabend in seinem Haus in Altdorf bei Landshut im Alter von 92 Jahren. “Es war ihm ein Anliegen, an dem Ort zu sterben, an dem alle seine großen Werke entstanden sind”, sagte am Donnerstag die Leiterin des Landshuter Skulpturenmuseums, Stefanje Weinmayr.