Zweieinhalb Wochen nach einem Unfall mit seinem Motorrad in Untertauern (Pongau) ist am Donnerstag im UKH Salzburg ein 42-jähriger Deutscher seinen Verletzungen erlegen. Der Biker war am 14. August am späteren Nachmittag als Erster einer Motorradgruppe von Ober- Richtung Untertauern unterwegs, als es zu dem Verkehrsunfall kam.

Der 42-Jährige überholte ein Wohnmobil. Nach dem Vorgang fuhr er aus unbekannter Ursache mit seinem Motorrad geradeaus in die rechts neben der Straße befindliche Steinmauer. Der Deutsche wurde rund 50 Meter weit geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Am Donnestag in den Mittagsstunden starb er im Spital, teilte die Polizei mit. (APA)