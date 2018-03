Deutscher bei Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen

Ein deutscher Bergsteiger ist am Freitag bei einem Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen. Bei seinem Abstieg aus dem Kaisertal in Eichelwang nahe Kufstein sei der 68-Jährige gegen 18.00 Uhr mehr als 80 Meter abgestürzt und auf einem Wanderweg zu liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Ursache dafür ist nicht bekannt.

Bei dem Sturz über steiles und unwegsames Gelände habe sich der Bergsteiger schwere Kopf- und Brustverletzungen zugezogen, hieß es in einer Aussendung. Das Unfallopfer sei von der Notarztbesatzung eines Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend mittels Taubergung zu einem nahegelegenen Feld geflogen worden, gab die Polizei bekannt.

Dort musste der Deutsche reanimiert werden. Anschließend wurde er den Angaben der Behörde zufolge in das Klinikum Rosenheim nach Deutschland gebracht, wo er am selben Tag seinen schweren Verletzungen erlag.