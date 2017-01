Deutscher Bassbariton Gerd Grochowski tot

In der Rolle des Wotan war Grochowski auch 2013/14 in Wagners “Ring”-Tetralogie am Linzer Musiktheater zu sehen. Im Laufe seiner Karriere hatte er an allen großen Opernbühnen der Welt gesungen, darunter an der Metropolitan Opera in New York und der Mailänder Scala. An den Bayreuther Festspielen debütierte er im vergangenen Jahr in der Neuinszenierung des “Parsifal” als Klingsor. Für diese Rolle war er auch in diesem Jahr vorgesehen. Die Festspiele würdigten Grochowski am Mittwoch als “ebenso hochprofessionelles wie liebenswürdiges Mitglied” des Ensembles.

(APA/dpa)