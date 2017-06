Deutscher attackierte in Tirol Somalier mit Messer

Der Deutsche stellte sich unmittelbar danach der Polizei - © APA (Symbolbild)

Ein 25-jähriger Deutscher hat in der Nacht auf Sonntag einen gleichaltrigen Somalier in Innsbruck im Bereich der Grassmayrkreuzung mit einem Messer attackiert. Der Angegriffene wurde dabei durch drei Messerstiche lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Deutsche stellte sich unmittelbar nach der Tat der Polizei und wurde festgenommen.