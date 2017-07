Deutscher am Kärntner Reißkofel tödlich verunglückt

Der Deutsche kehrte nicht auf die Compton-Hütte zurück - © APA (Archiv)

Ein etwa 60 Jahre alter Deutscher ist am Mittwoch am Reißkofel in Kärnten (Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal) tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei mit dem Mountainbike auf die Compton-Hütte gefahren und eingekehrt. Gegen 15.30 Uhr brach er zu Fuß zum Gipfel auf, kehrte aber nicht zurück.