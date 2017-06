Deutsche Urlauberkinder in Vorarlberg aus Wald gerettet

In Lingenau gerieten deutsche Urlauberkinder in eine Notlage. - © Vorarlberg Atlas

Ein deutscher Bub im Alter von zwölf Jahren und zwei ebenfalls deutsche Jugendliche (16 und 17 Jahre) haben sich am späten Samstagabend in Lingenau in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) in einem steilen und unwegsamen Waldstück verstiegen. Sie mussten von Bergrettung und Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden, teilte die Polizei mit. Alle drei blieben unverletzt.