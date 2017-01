Deutsche und Dänen mit Punktemaximum ins WM-Achtelfinale

Deutschland besiegte Kroatien mit 28:21 - © APA (AFP)

Die Teams aus Deutschland und Dänemark haben die Gruppenphase der Handball-Männer-WM in Frankreich am Freitag mit dem Maximum von zehn Punkten abgeschlossen. Die Deutschen gewannen das Spitzenspiel der Gruppe C gegen Kroatien 28:21, die Dänen setzten sich gegen Vize-Weltmeister Katar nach Pausenrückstand 32:29 durch. Dahinter holte Schweden mit einem 33:26-Sieg gegen Ägypten in Gruppe D Rang zwei.