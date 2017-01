Die Deutschen hatten guten Grund für "high fives" - © APA (AFP)

Europameister Deutschland und Mitfavorit Dänemark haben am Mittwoch bei der Handball-WM in Frankreich auch ihr jeweils viertes Spiel gewonnen. Die Deutschen setzten sich in Rouen gegen Weißrussland 31:25 (16:16) durch, die Dänen behielten in Paris gegen Bahrain mit 30:26 (17:10) die Oberhand.