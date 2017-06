Deutsche Regierung für Verlegung von Incirlik nach Jordanien

Auch ein neues Bundestagsmandat ist für die Verlegung der Soldaten nach Angaben aus Diplomatenkreisen nicht erforderlich. Ob und wie der Bundestag stattdessen in die Entscheidung eingebunden wird, ist bisher unklar.

Grund für den Abzug ist ein Besuchsverbot für deutsche Bundestagsabgeordnete in Incirlik. Die türkische Regierung hatte damit darauf reagiert, dass Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hat, die Ankara für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich macht. Ein letzter Einigungsversuch von Außenminister Sigmar Gabriel in Ankara war am vergangenen Montag gescheitert.

(APA/ag./dpa)