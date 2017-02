Deutsche Regierung beschloss Fußfessel für “Gefährder”

Das Gesetz wurde entsprechend geändert - © APA (dpa)

Islamistische Gefährder, von denen jederzeit ein Anschlag droht, sollen in Deutschland künftig mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Die deutsche Regierung beschloss am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Änderung des Gesetzes über das Bundeskriminalamt.