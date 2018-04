Deutsche Polizeigewerkschaft klar gegen Antisemitismus

Nach antisemitischen Vorfällen und religiösem Mobbing in Schulen hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ein härteres Einschreiten der Jugendämter bis zur Inobhutnahme der Kinder aus den betroffenen Familien gefordert. "Wenn Kinder zu Antisemiten erzogen werden, darf man nicht davor zurückschrecken, sie aus ihren Familien herauszunehmen", sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt.

Antisemitismus brächten viele Kinder von zu Hause mit, so Wendt in einem Interview mit der “Augsburger Allgemeinen” (Mittwoch). Hintergrund der Forderung sind aktuelle Fälle. An einer Volksschule in Berlin war eine Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit beschimpft worden.