Deutsche Polizei wies im Vorjahr 620 Minderjährige zurück

Laut Regierung fehlten Einreisevoraussetzungen - © APA (dpa)

Die deutsche Polizei hat im vergangenen Jahr 620 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an den Grenzen zurückgewiesen. Dies geht aus einer Antwort der deutschen Regierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Die Jugendlichen seien zurückgewiesen worden, “weil die Einreisevoraussetzungen nicht vorlagen”, so die Regierung.