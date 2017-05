Deutsche Motorradfahrerin in Vorarlberg tödlich verunglückt

Die drei deutschen Biker waren laut Polizei gegen 12.00 Uhr in Richtung Reuthe unterwegs. Auf Höhe des Bauhofs überholte der erste Motorradlenker den Lkw. Die Frau, die mit ihrem Motorrad als zweite überholen wollte, kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb. Der 44 Jahre alte Pkw-Fahrer dürfte bei dem Unfall nicht verletzt worden sein.

(APA)