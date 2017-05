Deutsche Marine entdeckt bei Libyeneinsatz Waffen

Er bestätige damit einen Bericht des ARD-Europastudios in Brüssel. Zudem habe man größere Mengen Munition und Granaten beschlagnahmt. Das deutsche Verteidigungsministerium machte am Dienstag zunächst keine Angaben zur Herkunft und zu den möglichen Adressaten der Waffenlieferung. Nach Angaben der Einsatzleitung in Rom war das Boot unter libyscher Flagge unterwegs. Die Durchsuchung nahmen demnach speziell ausgebildeten Soldaten aus Litauen vor, die für den EU-Einsatz an Bord des deutschen Kriegsschiffes “Rhein” sind.

(APA/dpa)