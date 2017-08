Deutsche Lepra-Ärztin Ruth Pfau in Pakistan gestorben

2012 erhielt Pfau einen Bambi - © APA (AFP/Archiv)

In Pakistan ist die deutsche Lepra-Ärztin und Ordensfrau Ruth Pfau im Alter von 87 Jahren verstorben. Sie sei kurz nach Mitternacht in einem Krankenhaus in Karachi friedlich eingeschlafen, bestätigte eine Mitarbeiterin des von Pfau gegründeten Hilfswerks, Salwa Zainab, am Donnerstag. Der pakistanische Präsident Mamnoon Hussain bezeichnete ihren Tod als großen Verlust für Pakistan.