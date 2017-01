Hüfner zum fünften Mal Weltmeister - © APA

Nach Sprint-Gold und -Silber am Vortag sind die Österreicher am Samstag bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler in Igls ohne Medaille geblieben. Die Sprint-“Silbernen” Peter Penz/Georg Fischler verpassten als Doppelsitzer-Vierte Bronze aber nur um 9/1000 Sekunden. Die Deutschen holten mit Toni Eggert/Sascha Benecken, Tobias Wendl/Tobias Arlt und Robin Geueke/David Gamm einen Dreifachsieg.