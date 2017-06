Deutsche denken an innerstädtische Diesel-Fahrverbote

Hitzige Debatte über Diesel-Fahrverbot in deutschen Städten - © APA (dpa)

Die bayerische Landesregierung will angesichts der aktuellen Debatte über ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge rasch Maßnahmen zur Lösung des Problems anschieben. Das Kabinett werde zeitnah über notwendige Konsequenzen aus der Stickoxid-Belastung der Innenstädte, insbesondere in München, beraten, sagte der Sprecher der Staatskanzlei, Rainer Riedl, am Mittwoch auf Anfrage.