Deutsche Bundesmarine rettete insgesamt 20.000 Flüchtlinge

Die Fortsetzung der Seenotrettung soll fortgesetzt werden - © APA (Symbolbild/JUGEND RETTET)

Die deutsche Bundesmarine hat im Mittelmeer in den vergangenen zwei Jahren mehr als 20.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Seit Mai 2015 seien insgesamt 20.181 Menschen geborgen worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Mittwoch unter Berufung auf das Truppeneinsatzkommando in Potsdam.