Deutsche-Bank-Chef gibt sich in Anzeigen zerknirscht

Deutsche-Bank-Chef John Cryan - © APA (AFP)

Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat sich in ganzseitigen Zeitungsanzeigen für das Verhalten der Bank in den vergangenen Jahren und die jüngsten Geschäftszahlen entschuldigt. Für Rechtsfälle und Vergleiche mit Kunden und Behörden habe man rund 5 Mrd. Euro aufwenden müssen, heißt es in der am Samstag in großen überregionalen Zeitungen veröffentlichten Anzeige.