Deutsch-österreichische Grenzkontrollen werden verlängert

Sobotka und de Maiziere präsentierten sich amikal - © APA (dpa)

Die gemeinsamen Grenzkontrollen, die Mitte Februar auslaufen sollten, werden auf unbestimmte Zeit verlängert. Das kündigten Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka und sein deutscher Amtskollege Thomas de Maiziere am Donnerstag in Berlin an. Für wie lange die Verlängerung konkret vorgesehen ist, ist unklar, man merkte lediglich an “so lange die EU-Außengrenze nicht ausreichend geschützt ist”.