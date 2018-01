Deutsch-französische Partnerschaft entscheidend für Europa

Eine enge Partnerschaft Deutschlands und Frankreichs ist dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zufolge entscheidend für die Zukunft Europas. "Deutschland und Frankreich müssen gemeinsam die EU zusammenhalten, statt die Spaltung noch zu vertiefen", sagte Gabriel laut Agenturberichten. "Sonst besteht die EU irgendwann nur noch auf dem Papier."

“Ohne die enge Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs kann sich auch die Europäische Union nicht entwickeln”, fügte der CDU-Politiker hinzu. Deutschland und Frankreich würden “als Motor, als Taktgeber” der EU betrachtet. “Diesem Anspruch müssen wir auch in Zukunft gerecht werden.”

Gabriel und Kauder äußerten sich anlässlich der Feierlichkeiten am Montag zum 55. Jahrestag des Elysee-Vertrags, der die heutige Partnerschaft der früheren Erzfeinde Deutschland und Frankreich schuf. Für den Außenminister kommt es nun darauf an, die enge Partnerschaft der beiden Länder zum Wohlergehen Europas zu nutzen. “Deutschland und Frankreich haben eine gemeinsame Verantwortung für die Fortentwicklung ganz Europas. Ohne die konkrete deutsch-französische Zusammenarbeit kommen wir in Europa nicht voran, das ist Fakt”, sagte er.