Deutliche Altach-Pleite bei der Admira

Nach dem starken 1:1-Remis in der Europa League Qualifikation in Gent und den großen Reisestrapazen der letzten Tage ging es für die Altacher heute mit dem 2. Spieltag der Österreichischen Bundesliga weiter. Den Altachern, die im Vergleich zu den letzten Spielen mit ein paar frischen Kräften in die Partie gingen, war die Müdigkeit dennoch anzumerken. Nach knapp 20 Minuten sorgten Grozurek und Sax mit einem Doppelschlag für die frühe 2:0-Führung der Hausherren. Den Gästen aus dem Ländle fiel offensiv zu wenig ein, um die Admira wirklich zu gefährden. Kurz vor der Pause sorgte Toth dann sogar für das 3:0.

Wenig Höhepunkte in der 2. Halbzeit

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuseher ein Spiel auf überschaubarem Niveau zu sehen. Die Altacher konnten nicht wirklich zusetzen, die Mödlinger mussten mit dem 3:0 im Rücken nicht mehr. In der 77. Minute kam doch noch einmal Schwung in die Partie. Nachdem der eingewechselte Aigner zu Fall gebracht wurde, sorgte der Angreifer selbst für das 3:1. Mehr war am heutigen Abend jedoch nicht mehr möglich. Im Gegenteil – Toth sorgte in der Nachspielzeit für den 4:1-Endstand.

So kassierten die Altacher nach dem klaren 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Austria Wien die erste Niederlage der Saison. Nun gilt es in den nächsten Tagen, neue Kraft zu sammeln und den Fokus auf das Rückspiel der Europa League Qualifikation gegen Gent im Innsbrucker Tivoli-Stadion zu legen.