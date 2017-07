Deswegen nehmen wir zu, wenn wir mit dem Rauchen aufhören

Im Schnitt werden sogar bis zu 7 Kilo zugenommen, so Schweizer Wissenschaftler. Wieso das so ist? Zum einen haben Raucher einen erhöhten Kalorienverbrauch, denn wer raucht verbraucht auch mehr (der Kalorienverbrauch steigt sogar um bis zu 16%). Der Körper versucht nämlich, die Schadstoffe abzubauen. Hört man dann auf zu rauchen, sinkt der Kalorienverbrauch, und der Körper setzt Fett an.

Körperliche Betätigung und gesunde Ernährung

Ein weiterer Grund für die plötzliche Gewichtszunahme ist die veränderte Darmflora. Bakterien, die sonst bei Fettleibigen verstärkt vorkommen, sind dann verstärkt im Darm vorhanden. Doch wer etwas auf seine Ernährung achtet, und sich körperlich betätigt, braucht auch keine Angst vor der Waage zu haben.