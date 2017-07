“Despacito” holt Rekord des meistgestreamten Songs aller Zeiten

Der Song der puerto-ricanischen Künstler Luis Fonsi und Daddy Yankee überholte gemeinsam mit dem von Justin Bieber begleiteten Remis den Hit “Sorry”. Diesen hatte Bieber 2015 herausgebracht, er wurde 4,38 Milliarden Mal gestreamt. “Despacito” wurde im Januar veröffentlicht und führt seit Wochen die US-Singlecharts an.

Ed Sheeran wurde abgelöst

Streaming-Plattformen hätten dabei geholfen, dass seine Musik jede Ecke der Welt erreiche, sagte Fonsi in einer Mitteilung. Daddy Yankee löste in diesem Jahr Ed Sheeran an der Spitze des Musikstreaming-Dienstes Spotify ab, damit wurde er der erste lateinamerikanische Künstler ganz vorne in den Streams des Anbieters. Dies ließ sich zum Teil auch auf den Erfolg von “Despacito” zurückführen.